"Витэн" и БЧ победили в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед на старте второго круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер нынешнего первенства гомельский БЧ уверенно переиграл на выезде минскую команду "Охрана-Динамо" с результатом 5:2. В составе победителей хет-трик оформил Максим Конов. Пять мячей Евгения Перемитина помогли действующему чемпиону страны оршанскому "Витэну" разгромить на своей площадке столичное "Динамо-БНТУ" со счетом 9:2. Позже "Борисов-900" примет у себя дома одного из аутсайдеров турнира "Лиду".
Вчера в центральном поединке 14-го тура вице-чемпион страны гомельский ВРЗ на своей арене одержал волевую викторию над обладателями бронзы прошлого первенства спортсменами "Столицы - 4:2. В другом субботнем матче гродненский "УВД-Динамо" в гостях взял верх над спортсменами "Минска" - 3:1.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ - 36 очков (13 матчей), ВРЗ - 32 (13), "Столица" - 31 (13), "Витэн" - 31 (13), "Минск" - 25 (13). Внизу таблицы брестский клуб "Первый регион", у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды". Список лучших бомбардиров возглавляют Олег Горбенко ("Столица") и Максим Конов (БЧ), забившие по 15 мячей.
Встречи 15-го тура пройдут в следующий уик-энд. Главным станет поединок "Столицы" и "Витэна", который состоится 29 января в минском дворце спорта "Уручье".-0-