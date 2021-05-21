"Витэн" и ВРЗ вышли в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись очередные поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым в полуфинал вышел действующий чемпион страны оршанский "Витэн". Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке серии до двух побед оршанцы разгромили на выезде "Минск" со счетом 8:3. В первой игре "Витэн" победил минчан на своей площадке с минимальным перевесом - 3:2.

Во втором сегодняшнем поединке гомельский ВРЗ обыграл гостях минское "Динамо-БНТУ" в серии послематчевых пенальти - 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 4:4. В первой игре гомельчане выиграли с крупным счетом 5:1.

Завтра столичный "Дорожник" примет на своей площадке гомельский БЧ. В их первой встрече в Гомеле железнодорожники вырвали победу на последней минуте игры - 5:4.

Также завтра "Борисов-900" сыграет у себя дома со спортсменами "Столицы". В первом поединке борисовчане выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-