"Витэн" на выезде разгромил "Динамо-БНТУ" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Во время матча "Динамо-БНТУ" - "Витэн". Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по мини-футболу оршанский "Витэн" одержал крупную победу в гостевом матче 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске витэновцы разгромили "Динамо-БНТУ" со счетом 10:3.

Фото Белорусской ассоциации мини-футбола

Преследователи оршанцев также добились уверенных побед - гомельский БЧ у себя дома не оставил шансов на успех аутсайдеру турнира "Щучину" - 10:1, а действующие чемпионы страны из минской "Столицы" с сухим счетом 3:0 переиграли гостей из гродненского "УВД-Динамо".

Еще один гомельский клуб ВРЗ разгромил в гостях светлогорский ЦКК - 5:1, минский "Дорожник" был сильнее земляков из команды "Охрана-Динамо" - 5:3, "Борисов-900" взял верх над "Минском" с результатом 6:4.

Положение в группе лидеров: "Витэн" - 45 очков, БЧ - 41, "Столица" - 41, ВРЗ - 37, "Дорожник" - 36.

Список лучших бомбардиров турнира возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник"), забивший 20 мячей.

Матчи следующего тура состоятся 14-15 марта. Центральным поединком станет минское дерби "Дорожник" - "Столица".-0-