"Витэн" обыграл БЧ в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по мини-футболу оршанский "Витэн" победил в домашнем полуфинальном матче гомельский БЧ со счетом 4:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первой половины игры хозяева дважды поразили ворота соперников: на четвертой минуте отличился Сергей Силивончик, а через две минуты Андрей Черниенко удвоил преимущество "Витэна". Через пять минут после начала второго тайма Павел Книга сократил разрыв до минимума, а потом Артем Козел и Юрий Рабыко забили еще два мяча в ворота гомельчан. Гости в самой концовке ответили голевым дублем Максима Евдокимова.

Вторая встреча серии до двух побед состоится 2 июня в Гомеле. Спортсмены "Витэна" в этом чемпионате не потеряли еще ни одного очка: они выиграли все 22 поединка регулярного сезона, а потом в четвертьфинале дважды победили "Минск".

Вчера в первом матче второй полуфинальной пары гомельский ВРЗ одолел минскую "Столицу". Основное время встречи в Гомеле завершилось вничью - 1:1, после овертайма победитель также не был определен - 3:3. И только в серии послематчевых пенальти ВРЗ вырвал победу - 5:4. Повторная игра состоится 1 июня в Минске.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-