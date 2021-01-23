"Витэн" одержал 12-ю победу подряд в чемпионате Беларуси по мини-футболу

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" одержали двенадцатую победу подряд в матчах 32-го первенства Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке второго круга действующие чемпионы страны уверенно переиграли на своей площадке гостей из минского клуба "Охрана-Динамо" со счетом 6:4.

Также сегодня в центральном матче 12-го тура самый титулованный белорусский клуб минский "Дорожник" примет на своей площадке земляков из "Столицы". Кроме того, новоиспеченный обладатель Кубка страны гомельский ВРЗ сыграет у себя дома с одним из аутсайдеров турнира "Лидой", в Светлогорске местный ЦКК будет соперничать с главным неудачником нынешнего первенства "Минском". Еще две встречи состоятся 24 января: "УВД-Динамо" (Гродно) - БЧ (Гомель), "Борисов-900" - "Динамо-БНТУ" (Минск).

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Витэн" - 36 очков (12 матчей), ВРЗ - 28 (11), "Столица" - 27 (11), БЧ - 24 (11). Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 16 забитых мячей.-0-