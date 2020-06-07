"Витэн" одолел ВРЗ в первом матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" одержал волевую викторию над гомельским ВРЗ со счетом 3:2 в стартовом поединке финальной серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Орше доминировали гости, которые дважды добились успеха. На 3-й минуте счет открыл Иван Заяц, а за минуту до перерыва он же забил второй гол. Через 4 минуты после перерыва Дмитрий Клочко сократил разрыв до минимума, а за 4 минуты до окончания основного времени Артем Якубов сравнял результат - 2:2. В овертайме соперники старались не рисковать, все шло к серии послематчевых пенальти. Однако буквально за секунду до финальной сирены гомельчанин Артем Золотухин умудрился "заработать" шестой фол, после чего Артем Рось реализовал штрафной удар, принеся победу "Витэну" - 3:2.

Следующий матч золотой серии за чемпионский титул (до трех побед) состоится 11 июня в Гомеле, а 14 июня соперники вновь встретятся на паркете оршанского спорткомплекса "Олимпиец". Если после трех поединков победитель не будет выявлен, то следующие игры пройдут 18 и 21 июня.

В понедельник, 8 июня, минская "Столица" в первом матче за бронзовые медали примет в минском дворце спорта "Уручье" гостей из гомельского БЧ. Их повторный поединок пройдет 12 июня в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-