"Витэн" победил ВРЗ и вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу - 2:1

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" победил ВРЗ со счетом 4:2 и вышел вперед в финальный серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу - 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней игры в Орше соперники обменялись голами, а после перерыва хозяева полностью захватили инициативу и в итоге выиграли с перевесом в два мяча. В составе победителей по два гола забили Артем Рось и Евгений Перемитин, у проигравших дважды отличился Артем Золотухин.

В первом матче серии до трех побед "Витэн" выиграл в Орше с результатом 3:2 (в овертайме), а затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1.

Четвертый поединок серии за чемпионский титул состоится 18 июня в Гомеле.

Обладателями бронзовых медалей стали спортсмены минской "Столицы", дважды обыгравшие гомельский БЧ - 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

"Столица" завоевала бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу Во втором поединке за третье место минчане обыграли на выезде гомельский БЧ со счетом 6:3. У победителей голевой покер оформил Михаил Грицына, еще по мячу забили Тарас Королишин и Павел Раговик, в составе гомельчан отличились Денис Колб, Денис Гуменюк и Сергей Силивончик.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-