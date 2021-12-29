"Витэн" примет ВРЗ в 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся первые встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке действующий чемпион страны оршанский "Витэн" примет на своей площадке нынешнего обладателя Кубка гомельский ВРЗ. В 1/8 финала гомельчане одолели у себя дома финалиста прошлого кубкового розыгрыша "Столицу" - 2:1. В решающем поединке предыдущего Кубка Беларуси ВРЗ обыграл "Столицу" в серии послематчевых пенальти. Спортсмены "Витэна" на стадии 1/8 финала нынешнего турнира разгромили на выезде аутсайдера национального первенства "Лиду" - 8:1.

Также сегодня гомельский БЧ примет гостей из светлогорского ЦКК, "Минск" встретится с гродненским "УВД-Динамо", а "Борисов-900" сыграет на своей площадке со столичным "Динамо-БНТУ".

Ответные поединки за выход в "Финал четырех" состоятся 5 января 2022 года.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз Кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-