"Витэн" прошел в элитный раунд квалификации ЛЧ по мини-футболу

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" пробился в элитный квалификационный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче соревнований 3-й группы в литовском Каунасе чемпионы Беларуси сыграли вничью с испанским "Леванте" - 2:2. В начале игры оршанцы пропустили мяч, а потом Артем Рось и Юрий Рабыко вывели "Витэн" вперед. Однако удержать победу белорусам не удалось: в середине второго тайма испанцы сравняли результат.

На старте соревнований подопечные Алексея Попова уступили одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоне" со счетом 1:5, а во втором туре разошлись миром с хозяином соревнований каунасским "Жальгирисом" - 3:3. Таким образом, "Витэн" финишировал третьим и стал участником элитного этапа отбора.

В последнем матче соревнований в Каунасе "Барселона" разгромила "Жальгирис" со счетом 7:1.

Итоговое положение: "Барселона" - 9 очков, "Леванте" - 4, "Витэн" - 2, "Жальгирис" - 1.

Составы остальных квартетов:

1 - "Лученец" (Словакия), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Синара" (Екатеринбург, Россия).

2 - "Добовец" (Словения), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Аньер-Вильнев" (Франция), "Атырау" (Казахстан).

4 - "Пезаро" (Италия), "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия), "Кайрат" (Алматы, Казахстан).

Из этих групп в элитный квалификационный раунд чемпионской Лиги выйдут по три лучшие команды. Жеребьевка состоится 3 ноября, а сами матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Победители четырех групп попадут в решающий этап - "Финал четырех", который пройдет в апреле - мае 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самый титулованный клуб - испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.-0-