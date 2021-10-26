"Витэн" сыграет с "Барселоной" в квалификации ЛЧ по мини-футболу

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" сегодня начнет выступление в основном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В литовском Каунасе в стартовом поединке 3-й группы чемпионы Беларуси встретятся с одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоной". Завтра во втором туре подопечные Алексея Попова сыграют с каунасским "Жальгирисом", а 29 октября завершат турнир матчем с еще одним испанским клубом "Леванте".

Составы остальных квартетов:

1 - "Лученец" (Словакия), "Халле-Гооик" (Бельгия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Синара" (Екатеринбург, Россия).

2 - "Добовец" (Словения), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Аньер-Вильнев" (Франция), "Атырау" (Казахстан).

4 - "Пезаро" (Италия), "Пльзень" (Чехия), "Тюмень" (Россия), "Кайрат" (Алматы, Казахстан).

Из этих групп в элитный квалификационный раунд чемпионской Лиги выйдут по три лучшие команды. Матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря. Решающий этап - "Финал четырех" - состоится в апреле-мае 2022 года.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самым титулованным клубом является испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный турнир Старого Света.-0-