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Спорт
29 декабря 2021, 21:23

"Витэн" уступил ВРЗ в матче 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Фото МФК "Витэн"
Фото МФК "Витэн"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу прошли первые встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке сегодняшнего игрового дня действующий чемпион страны оршанский "Витэн" уступил на своей площадке нынешнему обладателю кубка гомельскому ВРЗ со счетом 3:4. В 1/8 финала гомельчане одолели у себя дома финалиста прошлого кубкового розыгрыша "Столицу" - 2:1. Спортсмены "Витэна" разгромили на выезде аутсайдера национального первенства "Лиду" - 8:1.

Также сегодня гомельский БЧ победил на своей арене светлогорский ЦКК - 7:1. "Минск" у себя дома проиграл гродненскому "УВД-Динамо" - 1:2. "Борисов-900" на своей площадке одержал волевую викторию над столичным "Динамо-БНТУ" со счетом 3:2.

Ответные поединки за выход в "Финал четырех" состоятся 5 января 2022 года.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-

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