1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" в пятый раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке финальной серии за золотые медали 32-го национального первенства оршанцы обыграли на своей площадке гомельский ВРЗ со счетом 3:2.

В первом матче серии до трех побед "Витэн" победил у себя дома с результатом 5:3, затем гомельчане на своей арене взяли реванш - 3:2, потом еще раз выиграли в Орше - 5:2, после чего "Витэн" взял верх в Гомеле со счетом 5:3.

Обладателем бронзовых наград нынешнего чемпионата стал гомельский БЧ, обыгравший в решающем поединке за 3-е место "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя - ничья 7:7. В серии пенальти успех был на стороне железнодорожников - 5:4. В первой игре "бронзовой" серии спортсмены "Столицы" одолели гомельчан на своей арене в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле соперники взяли реванш - 3:2.

В полуфиналах "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2.

Обе нынешние медальные серии стали повторением решающих встреч прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-