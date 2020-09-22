"Витэн", ВРЗ и "Столица" идут без потерь после трех туров чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех туров 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу без потерь идут все призеры прошлого первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны оршанский "Витэн" в третьем туре неожиданно крупно переиграл в гостях "Минск" - 8:1. Хет-трик в этой встрече оформил Артем Рось. Серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ уверенно победил на своей площадке гостей из "Борисова-900" со счетом 4:1. Обладатели бронзовых наград спортсмены "Столицы" в упорной борьбе на выезде вырвали победу у гомельского БЧ - 5:4. После первого тайма минчане выигрывали со счетом 4:0, а затем железнодорожники сумели восстановить паритет, но за четыре минуты до финальной сирены Михаил Грицына забил свой четвертый мяч в этой встрече и принес победу своей команде. Результаты остальных матчей третьего тура: "Охрана-Динамо" (Минск) - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 4:0, "Дорожник" (Минск) - "Лида" - 2:2, "УВД-Динамо" (Гродно) - ЦКК - 1:1.

В активе "Витэна", ВРЗ и "Столицы" по 9 очков из 9 возможных, у БЧ - 6 зачетных баллов, "Охрана-Динамо" и ЦКК набрали по 4 очка. Главным неудачником стартового отрезка нового сезона стал "Минск", проигравший все три своих поединка. Список лучших снайперов турнира возглавляют Михаил Грицына ("Столица") и Павел Книга (БЧ), забившие по пять мячей.

Во четвертом туре встречаются:

26 сентября

"Борисов-900" - ЦКК, ВРЗ - "Охрана-Динамо", "Лида" - "Минск", "Витэн" - БЧ;

27 сентября

"Столица" - "УВД-Динамо", "Динамо-БНТУ" - "Дорожник".-0-