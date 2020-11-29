"Витэн" вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" победно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого квалификационного раунда чемпионы Беларуси разгромили в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" болгарский клуб "Черно море" со счетом 7:0. Четыре гола в этой встрече забил Артем Козел, дубль в активе Евгения Перемитина, еще один мяч забил Павел Раговик.

Чемпион Латвии "Петров" из Риги, наставником которого является главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Савинцев, на своей площадке уступил в овертайме словацкому клубу "Лучинец" - 3:4.

Победители 23 поединков первого квалификационного раунда узнают своих соперников во время жеребьевки, которая состоится 9 декабря. Кроме этих команд в 1/16 финала выступят еще 9 клубов с самыми высокими коэффициентами, среди них будет и казахстанский "Актобе", который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило. Встречи 1/16 финала намечены на 12-17 января 2021 года, поединки 1/8 финала должны состояться 16-21 февраля.-0-