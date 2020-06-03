"Витэн" вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу и сыграет с ВРЗ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче полуфинальной серии оршанцы победили сегодня на своей площадке теперь уже экс-чемпиона страны "Столицу" с результатом 4:2. На 9-й минуте игры счет открыл Антон Гусаков, а затем хет-трик оформил Артем Рось. В составе гостей отличились Олег Горбенко и Николай Грицына.

В первом полуфинальном поединке "Витэн" у себя дома выиграл с минимальным преимуществом 1:0, а затем в Минске "Столица" победила в овертайме со счетом 9:7.

Также сегодня в другом решающем поединке полуфинальной серии спортсмены гомельского ВРЗ переиграли земляков из БЧ с результатом 2:1. В их стартовой встрече полуфинальной серии ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш - 5:2.

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу В третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1. Оба мяча победители забили в первом тайме.

Финальная серия за чемпионский титул между ВРЗ и "Витэном" до трех побед начнется 7 июня, второй матч состоится 11 июня, третий поединок пройдет 14 июня.

Матчи за бронзовые медали между БЧ и "Столицей" состоятся 8 и 12 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-