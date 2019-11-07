7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей WADA, заседание которого проходило в четверг в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

Поляк был единственным кандидатом на этот пост. На январском заседании его большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Министр спорта и туризма Польши вступит в должность 1 января. До конца года возглавлять организацию будет нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляет WADA последние шесть лет.

Баньке 35 лет, в прошлом он легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на три года, после чего он сможет быть избран на новый срок.

10 ноября WADA исполнится 20 лет. Банька стал четвертым президентом организации. Учредителями WADA на равноправных началах являются МОК и органы власти различных стран. Президентство в организации поочередно достается сначала представителю спорта, после - представителю государства.-0-