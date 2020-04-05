Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил в Минске очередной мировой рекорд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен выступил в номинации "Гиревой спринт" (жим гири весом 24 кг одной рукой попеременно, лежа, с ограничением времени в 3 мин.) Вячеслав Хоронеко сделал 170 подъемов за 163 сек. Результат зафиксировал судья международной категории, председатель комиссии Международной федерации гиревого спорта Михаил Рабец.

Легендарный атлет признал, что достичь такого результата было крайне сложно. Предыдущий рекорд составлял 166 подъемов за 158 сек. "Выдержать такой темп сложно. Этот рекорд установил в поддержку всех, кто сейчас находится в непростой ситуации, тренируется в ограниченном пространстве, врачей, которые сейчас очень много трудятся. Давайте поддерживать друг друга и заниматься спортом, физической культурой, укреплять свое здоровье, что сейчас очень актуально", - отметил Вячеслав Хоронеко.

На данный момент чемпион мира и многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко установил уже 160 официальных рекордов в экстремальном подъеме тяжестей.-0-