Вязович: капотный МАЗ полностью реализовал свой потенциал на "Дакаре-2020"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капотный МАЗ полностью реализовал свой потенциал на завершившемся в Саудовской Аравии ралли-рейде "Дакар-2020". Такое мнение высказал сегодня руководитель белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович в пресс-центре БЕЛТА.

"Капотный МАЗ очень конкурентоспособный и комфортный. На ралли-рейде грузовик полностью реализовал свой потенциал. Планируем в ближайшее время еще один экипаж пересадить на автомобиль капотной конфигурации", - сказал Сергей Вязович.

По словам лидера "МАЗ-СПОРТавто", самым напряженным моментом для белорусов стал 10-й этап "Дакара" из-за боязни потерять место на подиуме. "Тем не менее гонка прошла гладко", - добавил он. Следующим стартом станет выступление в апреле на ралли в Марокко.

Как сообщалось, грузовик "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича занял третье место в генеральной классификации ралли "Дакар-2020", которое завершилось в Саудовской Аравии 17 января. Его товарищи по команде показали следующий результат: Алексей Вишневский занял восьмую позицию, автомобиль Александра Василевского финишировал 12-м. Победителем стал грузовик российского "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова. Второе место досталось экипажу его товарища по команде Антона Шибалова.

"Дакар" впервые прошел на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Общая протяженность маршрута составила свыше 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км пришлись на спецучастки.

Ранее экипаж Сергея Вязовича уже становился призером "Дакара". В 2018 году белорусы привезли серебро престижного ралли-рейда. В том же году МАЗ пришел первым на Turkmen Desert Race, а в 2019-м стал чемпионом Morocco Desert Challenge.-0-

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Фото Максима Гучека