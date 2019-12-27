Вязович: у команды "МАЗ-СПОРТавто" есть все шансы попасть в тройку лидеров на "Дакаре-2020"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У команды "МАЗ-СПОРТавто" есть все шансы попасть в тройку лидеров на "Дакаре-2020". Такое мнение высказал сегодня журналистам лидер команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"К этой гонке мы традиционно готовимся по-особому. Физически чувствуем себя прекрасно, впервые на "Дакаре" выступим на автомобиле капотной конфигурации, который в течение года зарекомендовал себя положительно в различных гонках, - сказал Сергей Вязович. - Задачи перед нашей командой стоят серьезные. Последние десять лет ралли-рейд проводился в Южной Америке, теперь изменил местоположение. "МАЗ-СПОРТавто" входит в состав топ-команд, которые имеют все шансы побороться за места на пьедестале почета одного из самых сложных ралли-рейдов планеты".

Он добавил, что команда "МАЗ-СПОРТавто" обновила автомобили и технический парк после предыдущих стартов. В "Дакаре-2020" будет участвовать новый автодом для более комфортных условий отдыха.

На ралли выступят три белорусских экипажа. Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко под номером 503. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым под номером 508. Еще один экипаж (№528) поведет Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Главный ралли-рейд планеты "Дакар-2020" стартует 5 января в Джидде и завершится 17 января в Киддии, недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Общая протяженность маршрута составит свыше 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на спецучастки. По пути гонщикам будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются опасные каменистые отрезки.

На гонку заявлен 351 боевой экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков.

В 2019 году два белорусских экипажа "МАЗ-СПОРТавто" завершили ралли-рейд в Перу в десятке лучших. Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым. На 11-й строке итогового протокола завершил гонку Алексей Вишневский. Первое место занял российский экипаж КамАЗа под руководством Эдуарда Николаева.-0-

Фото МАЗ-СПОРТавто