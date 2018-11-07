7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник финской "СайПы" Владимир Денисов будет капитаном сборной Беларуси по хоккею на Кубке четырех наций velcom. Такое решение принял главный тренер команды Андрей Сидоренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня сборная провела открытую тренировку для болельщиков в "Чижовка-Арене". Накануне игроки Павел Воробей и Владимир Денисов приняли участие совместно с клубом "Динамо-Минск" и Федерацией хоккея Беларуси в акции "Будзем разам!" и посетили SOS-детскую деревню в Боровлянах.

К сборной Андрея Сидоренко присоединится группа игроков из минского "Динамо". Белорусский клуб в КХЛ ушел на перерыв в неплохом настроении, добившись победы над "Сочи" - 2:1.

Сборная Беларуси первый матч Кубка четырех наций velcom в "Чижовка-Арене" проведет 8 ноября в 18.15 против Франции. Во втором туре 9 ноября подопечные Андрея Сидоренко сыграют со Словенией (19.30), а завершат выступление 10 ноября (19.30) матчем с Латвией.-0-

Фото пресс-службы ФХБ