Владимир Игнатик победил на старте квалификации "Ролан Гаррос"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Париже начались квалификационные матчи второго в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из белорусских теннисистов на грунтовые корты "Ролан Гаррос" вышел Владимир Игнатик (263-й номер мирового рейтинга), который на старте оказался сильнее итальянца Маттео Донати (241). В первой партии белорус победил 6:4, затем соперник взял реванш - 6:3, а в третьем сете при счете 4:1 в пользу Владимира Игнатика итальянец не смог продолжить игру.

Во втором раунде квалификации Владимир Игнатик встретится с украинцем Сергеем Стаховским (111). Чтобы пройти в основную сетку, нужно выиграть 3 квалификационных матча.

На женском турнире в Страсбурге белоруска Арина Соболенко (11) вышла в 1/8 финала, где ее соперницей будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (99).-0-