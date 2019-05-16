Владимир Игнатик в матче с тремя тай-брейками пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Самарканде

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (255-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус в упорном трехсетовом поединке взял верх над американцем Улиссом Бланшем (289), причем исход всех партий решался на тай-брейках - 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась почти 3 часа. Соперником Владимира Игнатика в матче за выход в полуфинал будет бразильский теннисист Жоао Менезес (355).

В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра вышли в четвертьфинал, где встретятся с американо-аргентинским тандемом Улисс Бланш / Ренцо Оливо.-0-