Владимир Игнатик проиграл в первом раунде "Челленджера" в Аугсбурге

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик проиграл в первом раунде турнира серии "Челленджер" в немецком Аугсбурге с призовым фондом 46 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала белорус, занимающий 274-е место в мировом рейтинге, уступил в двух партиях бельгийцу Жерону Ваннесте (322) - 4:6, 5:7.

В первом круге крупного турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале с призовым фондом $5,7 млн соперником белоруса Ильи Ивашко (125-й номер мирового рейтинга) сегодня будет представитель Республики Корея Квон Сун Ву (97).-0-