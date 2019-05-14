Владимир Игнатик стартует со второго круга "Челленджера" в Самарканде

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик сегодня стартует на турнире серии "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, посеян под 6-м номером и начнет выступление со второго раунда. Его соперником будет бразильский теннисист Тьяго Сейбот Вилд (365-й номер рейтинга АТР), который в 1/32 финала обыграл индийца Арджуна Кадхе (399) - 6:0, 6:3.

На женском турнире категории "Премьер" в Риме на корт сегодня выйдут 4 белорусские теннисистки. Десятая ракетка планеты Арина Соболенко в поединке первого раунда одиночного разряда встретится с француженкой Ализе Корне (53). Виктория Азаренко (51) в 1/16 финала будет соперничать с украинкой Элиной Свитолиной (6). Накануне, в первом круге Виктория Азаренко без особых проблем взяла верх над китайской теннисисткой Чжан Шуай (48) - 6:2, 6:1.

В 1/16 финала парного разряда Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с американско-российским дуэтом Кейтлин Кристиан / Александра Панова. Александра Саснович и украинка Леся Цуренко сыграют с итальянской парой Анастасия Гримальска / Джорджия Маркетти. На старте одиночного разряда Александра Саснович (32) уступила словачке Доминике Цибулковой (33) - 2:6, 3:6.-0-