Владимир Игнатик уступил в 1/16 финала "Челленджера" в Китае

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (239-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в 1/8 финала одиночного разряда на турнире серии "Челленджер" в китайском Наньчане с призовым фондом $54 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала белорус встречался с чехом Вацлавом Шафранеком (335) и в упорной борьбе уступил в двух сетах - 6:7 (6:8), 4:6. Поединок продолжался почти два часа.

В парном разряде Владимир Игнатик и российский теннисист Теймураз Габашвили стали четвертьфиналистами, победив китайский тандем Синь Гао / Чжичжень Чжан - 7:6 (7:5), 6:4. Следующий соперник белорусско-российской пары определится сегодня после матча двух интернациональных дуэтов: Никола Милоевич (Сербия) / Гонсалу Оливейра (Португалия) - Давид Пел (Нидерланды) / Ханс Подлипник-Кастильо (Чили).

Соревнования на грунтовых кортах Наньчана завершатся 28 апреля.-0-