Владимир Игнатик вышел в 1/16 финала "Челленджера" в Китае

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в китайском Аньине с призовым фондом $162,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке первого раунда белорус уверенно переиграл в двух сетах колумбийца Николаса Баррьентоса - 6:2, 6:2. В 1/16 финала соперником Владимира Игнатика будет Джейсон Джанг из Китайского Тайбэя.
На женском турнире в американском Дотане с призовым фондом $80 тыс. белоруска Ольга Говорцова обыграла Дарью Иванову из США - 6:4, 6:2. Следующей оппоненткой белорусской теннисистки будет еще одна представительница США Кэти Волынец.-0-
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