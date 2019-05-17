Владимир Игнатик завершил выступление на "Челленджере" в Самарканде

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (255-й номер мирового рейтинга) не сумел выйти в полуфинал одиночного разряда турнира серии "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном матче Владимир Игнатик встречался с бразильским теннисистом Жоао Менезесом (355) и уступил в двух сетах - 2:6, 4:6.

В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра сегодня поспорят за выход в финал с россиянином Павлом Котовым и Хосе Эрнандесом-Фернандесом.

На женском турнире категории "Премьер" в Риме белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинале одиночного разряда встретится с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме, ее соперница Гарбинье Мугуруса снялась во 2-м сете В поединке 1/8 финала с испанкой Гарбинье Мугурусой (19) Виктория Азаренко выиграла первый сет 6:4, а во второй партии при счете 3:1 в пользу белоруски соперница не смогла продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

В 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из китайского Тайбэя и в случае победы будут соперничать с белорусско-украинской парой Александра Саснович / Леся Цуренко.

Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют в четвертьфинале с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.-0-