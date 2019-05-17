Владимир Игнатик завершил выступление на "Челленджере" в Самарканде

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (255-й номер мирового рейтинга) не сумел выйти в полуфинал одиночного разряда турнира серии "Челленджер" в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинальном матче Владимир Игнатик встречался с бразильским теннисистом Жоао Менезесом (355) и уступил в двух сетах - 2:6, 4:6.
В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра сегодня поспорят за выход в финал с россиянином Павлом Котовым и Хосе Эрнандесом-Фернандесом.
На женском турнире категории "Премьер" в Риме белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинале одиночного разряда встретится с чешкой Каролиной Плишковой (7).
В 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с чешкой Барборой Стрыцовой и Се Шувэй из китайского Тайбэя и в случае победы будут соперничать с белорусско-украинской парой Александра Саснович / Леся Цуренко.
Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют в четвертьфинале с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.-0-
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