Владимир Игнатик завершил выступление на теннисном турнире в Китае

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в китайском Аньине с призовым фондом $162,4 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорус, занимающий 239-е место в мировом рейтинге, уступил в напряженном трехсетовом поединке 1/16 финала представителю китайского Тайбэя Джейсону Джангу (134) - 3:6, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась почти 2,5 часа. В первом раунде Владимир Игнатик уверенно переиграл в двух сетах колумбийца Николаса Баррьентоса - 6:2, 6:2.
На женском турнире в американском Дотане с призовым фондом $80 тыс. белоруска Ольга Говорцова обыграла представительниц США Дарью Иванову (6:4, 6:2), Кэти Волынец (6:1, 6:1) и вышла в основную сетку. В 1/16 финала соперницей белорусской теннисистки будет австралийка Кимберли Биррел.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3761 BYN
|2.367 BYN
|2.374 BYN
|USD
|2.102 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2716 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN