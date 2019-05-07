Владимир Новицкий: ничего не забывается

Сколько лет, сколько зим - 65! А перейдя на язык спорта - 5 летних и 7 зимних Олимпиад! Да, именно столько лет-зим и Олимпийских игр за плечами у самого узнаваемого и популярного белорусского спортивного комментатора Владимира Новицкого, который 8 мая отмечает свой юбилей.

- Как-то не верится, что это все о вас, Владимир Николаевич. У самого какие ощущения в эти майские дни? Не "дембельский" настрой?

- Дембель? Не готов! Знаю - ничто не вечно, никто не вечен... Приветствую появление молодых комментаторов, хорошо, что у телевизионных болельщиков есть выбор. Осознаю, что моя комментаторская манера не может быть симпатична абсолютно всем телезрителям, но постоянно получаю обратную связь от болельщиков. На улице, в магазинах, на концертах, например, люди подходят, просят фотографироваться вместе, задают вопросы, благодарят за труд, а главное - желают здоровья и творческого долголетия. Хочу воспользоваться случаем и сказать: "Спасибо всем, дорогие телезрители! Мне очень приятна и важна такая поддержка!"

- Лет 30 назад были мысли, что впереди столько звездных спортивных событий?

- Лет 30 назад попались на глаза стихи совсем юного поэта, которого звали Николай Отрада, погибшего на финском фронте, он написал стихотворение "Футбол" в 1939 году. Прочитал я это стихотворение и до сих пор помню ощущение совпадения эмоций:

Я находил в нем маленькое сходство

С тем в жизни человеческой, когда

Идет борьба прекрасного с уродством

И мыслящего здраво с сумасбродством.

Борьба меня волнует, как всегда.

Вот эта "борьба мыслящего здраво с сумасбродством" зацепила! Ведь это не только о футболе и не только о спорте… Борьба, которая не может не волновать, и здорово, если эти баталии - бескровные, например, спортивные. О звездных событиях, конечно, не помышлял. Получил право на участие в них после долгих лет скромной работы в качестве спортивного комментатора родной телерадиокомпании. Тогда приобщение к "звездности", как вы говорите, началось с футбольных трансляций. Наше "Динамо" участвовало в чемпионате Советского Союза, показывали матчи из Минска и тех городов, команды которых выступали в чемпионате. Конечно, самые яркие впечатления той поры связаны с "золотым" сезоном минского "Динамо". Кстати, со многими игроками той команды сложились дружеские отношения. С Юрой Курнениным дружил, Витя Янушевский полезные советы к репортажам давал, с Людасом Румбутисом и Сергеем Боровским не раз работали в эфире. С 1983 года минское "Динамо" стало регулярно участвовать в матчах европейских кубковых турниров, и почти все игры показывало Центральное телевидение, а комментировали матчи двое - Сергей Новиков и Владимир Новицкий. Тогда, кстати, были забавные истории с болельщиками: "Мы вас знаем, вы - Сергей Новицкий (или Владимир Новиков)".

- Самые яркие события - это Олимпиады или …

- Скажу банальность: Олимпиада - задолго предвкушаемый праздник, всегда плюс-минус заранее известны ее самые яркие события. А вот в поездках с различными сборными на международные соревнования обязательно есть элемент интриги. Особенно благодарен судьбе и руководству сборной Беларуси по футзалу за уникальную возможность вместе с командой ощутить атмосферу жизни в таких для нас экзотических странах, как Мексика, Аргентина, Боливия, Марокко. Удивительно теплые впечатления от общения, самозабвенной игры сборной, внеспортивных событий!

- Молодые болельщики, да и спортивные журналисты не могут помнить голоса и даже имена по-настоящему великих советских комментаторов. А для старшего поколения Вадим Синявский, Николай Озеров, Владимир Маслаченко, Котэ Махарадзе, Владимир Перетурин, Николай Петропавловский, Леонид Малявский - это голоса болельщицкой юности. Знаю, что со многими глыбами репортажей вы не только работали, но и общались неформально…

- Работа и общение с ними - школа, причем не только школа профессионального роста, но и школа жизни. Да, эти люди стали историей спорта и спортивной журналистики. Для меня они были комментаторами-собеседниками, словно ты смотришь матч в компании очень грамотного болельщика, который ненавязчиво и интеллигентно делится своими впечатлениями. Мне близка такая манера. Пока живы те, кто наслаждался профессионализмом Котэ Махарадзе и Владимира Маслаченко, эмоциональностью и нетривиальностью Николая Озерова, нестандартным взглядом на футбол и мягкой иронией Владимира Перетурина, эти люди-легенды всегда с нами. Всегда по-доброму вспоминаю белорусских мастеров - Леонида Малявского и Николая Петропавловского, которые помогали в первых "пробах пера".

- А что вспоминается о звездных спортсменах разных лет?

- Ничего не забывается, ничего! Десятки передач о замечательных белорусских спортсменах и тренерах, одно перечисление имен которых займет едва ли не всю площадь, отведенную для этого интервью. Сотни репортажей, в том числе из разных стран мира. Первая передача белорусского телевидения о первой для суверенной Беларуси Олимпиаде в Лиллехаммере-94, которую делал на пару с журналисткой Еленой Данильченко, не имея аккредитации на съемки. После финиша брал "на камеру" интервью у серебряного призера Игр конькобежца Игоря Железовского, а вместо понятной радости и гордости испытывал страшный стресс - в любой момент мог получить по шапке за самовольство и иметь большие проблемы. Поверьте, вспомнить есть что!

- Почетное звание "Лучший спортивный комментатор" первого Национального телевизионного конкурса "Телевершина" (2005), приз Международной федерации хоккея и Международной ассоциации спортивных журналистов (2006), звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" (2007), многочисленные награды, грамоты и благодарности Министерства спорта и туризма, НОК, Президентского спортивного клуба, национальных федераций по разным видам спорта - всего не перечесть! Из недавнего - лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" (2018). Никто не упрекает в звездной болезни, мол, "забронзовел" Новицкий?

- Вы помните больше, чем я… Не стану скрывать, каждая награда - повод для радости и гордости, подтверждение правильности выбранного пути. О звездной болезни даже слышать не хочу, впрочем как и о любой другой болезни!

Игорь ХАДАСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-