Владимир Самсонов избран вице-президентом ETTU

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский спортсмен Владимир Самсонов на онлайн-конгрессе Европейского союза настольного тенниса (ETTU) избран вице-президентом этой организации, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.
Представитель России Игорь Левитин был избран президентом ETTU. В исполнительный комитет вошли: первый вице-президент Педро Моура (Португалия), вице-президент по финансам Сандра Диатон (Англия), вице-президенты Хейки Ахлерт (Германия), Владимир Самсонов (Беларусь), Соня Грефберг (Финляндия), Ина Йозепсон (Латвия), Мигель Висенс (Франция).
За кандидатуру Владимира Самсонова отдано более 80% голосов, что подтверждает высокий уровень доверия к белорусскому настольному теннису.
Следующий конгресс ETTU запланирован на сентябрь 2021 года в Клуж-Напока (Румыния) во время проведения командного чемпионата Европы.-0-