Владимир Самсонов не вышел в плей-офф финала Кубка мира по настольному теннису

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов завершил выступление в финальном этапе Кубка мира по настольному теннису в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем матче группового этапа Владимир Самсонов в упорной борьбе уступил австрийцу Даниэлю Хабесону - 3:4 (8:11, 9:11, 11:7, 10:12, 11:5, 11:7, 5:11). Белорусский спортсмен уступал 1:3. Затем он сумел сравнять счет, но в решающем, седьмом, сете удача была на стороне австрийца. В первом поединке предварительной группы А Владимир Самсонов уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову - 2:4 (8:11, 5:11, 11:7, 7:11, 11:7, 6:11). В 1/8 финала из этой группы вышли Дмитрий Овчаров и Даниэль Хабесон.

В прошлые годы Владимир Самсонов трижды становился обладателем Кубка мира (1999, 2001, 2009).

Нынешний турнир завершится в Чэнду 1 декабря.-0-