Владимир Самсонов выиграл Zagreb Open по настольному теннису

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов стал победителем открытого чемпионата Загреба по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке одиночного разряда состязаний в хорватской столице опытнейший белорус победил хорвата Фране Коице со счетом 3:1. В полуфинале Владимир Самсонов обыграл еще одного хорватского спортсмена Томислава Коларека с "сухим" результатом 3:0. Ведущий белорусский мастер малой ракетки в пятый раз выиграл эти соревнования.

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Турнир в Загребе стал одним из первых в настольном теннисе после коронавирусной паузы.-0-