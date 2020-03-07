Владимир Самсонов завершил турнир серии Мирового тура по настольному теннису

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований серии Мирового тура по настольному теннису в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала Владимир Самсонов, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, уступил англичанину Лиаму Питчфорду, у которого 22-я позиция, - 2:4 (7:11, 7:11, 11:6, 10:12, 11:8, 16:18).

В основную сетку открытого чемпионата Катара белорус пробился через квалификацию, а затем в 1/16 финала переиграл в семисетовом поединке четвертую ракетку мира китайца Линь Гаоюаня - 4:3 (5:11, 11:8, 11:7, 9:11, 11:5, 6:11, 11:7).

Все остальные белорусские мастера малой ракетки уже завершили выступления на Qatar Open.

Турнир в Дохе финиширует 8 марта.-0-