Владимир Самсонов завершил выступление на чемпионате мира по настольному теннису

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог пробиться в 1/8 финала одиночного разряда 55-го чемпионата мира по настольному теннису в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала Владимир Самсонов уступил трехкратному олимпийскому чемпиону китайскому спортсмену Ма Луну - 1:4. Первую партию белорус проиграл 6:11, затем взял реванш - 11:7, но после преимущество китайца было неоспоримым - 11:6, 11:3 и 11:8. До этого Владимир Самсонов обыграл представителя Австралии Ху Хеминга и бельгийца Седрика Нютинка с одинаковым результатом 4:0.

Нынешний чемпионат планеты для 43-летнего Владимира Самсонова был 23-м в карьере, он дважды становился серебряным призером мировых первенств (в одиночном и парном разрядах) и один раз завоевал бронзу (парный разряд).

Мировое первенство в венгерской столице завершится 28 апреля. За награды в пяти номинациях сражаются более 600 мастеров малой ракетки из 109 стран.

Настольный теннис включен в программу II Европейских игр в Минске. С 22 по 29 июня 128 спортсменов разыграют 5 комплектов наград.-0-