Владимир Шантарович поддержал открытое обращение атлетов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович поддержал открытое обращение известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Именитый наставник на примере необоснованного отстранения мужской команды по гребле на байдарках и каноэ от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро понимает, насколько важно находить взаимопонимание внутри каждого коллектива и выстраивать конструктивный диалог на международном уровне.

Владимир Шантарович - заслуженный тренер БССР, воспитал олимпийских чемпионов по гребле на байдарках Романа Петрушенко и Вадима Махнева. Тренер за свою карьеру подготовил 25 мастеров спорта международного класса, 170 мастеров спорта СССР и Беларуси. За достижение высоких спортивных результатов на Олимпийских играх в Пекине, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Владимир Шантарович награжден орденом Отечества II и III степеней, а также орденом НОК Беларуси.-0-