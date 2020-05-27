Владимир Веремеенко остается в "Цмокi-Мiнск"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский баскетболист Владимир Веремеенко остается в составе "Цмокi-Мiнск" еще на один сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Владимир Веремеенко, которому сейчас 35 лет, перешел в "Цмокi" в сентябре 2019 года и провел 16 матчей в Единой лиге ВТБ, а в Кубке ФИБА-Европа сыграл 11 встреч.

По мнению главного тренера "драконов" Ростислава Вергуна, Владимир Веремеенко внес большой вклад в игру команды и стал одним из лидеров не только на площадке, но и за ее пределами, помогая становлению молодых баскетболистов.

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ был завершен досрочно в связи с распространением коронавируса. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели 19 матчей, одержав 4 виктории.-0-