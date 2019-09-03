Владимир Веремеенко продолжит карьеру в минских "Цмоках"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" и белорусский игрок Владимир Веремеенко сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "драконов".

Карьера форварда началась в Гомеле в 1998 году. С 2008 года он провел шесть сезонов в составе казанского УНИКСа, дважды становился обладателем Кубка России, а также победителем Еврокубка в 2011 году. Затем Веремеенко выступал за турецкий "Банвит", итальянскую "Реджо-Эмилию" и немецкий "Брозе". В 2017 году белорус подписал контракт с "Нижним Новгородом", а на следующий год перебрался в кипрский AEK.

Форвард отметил, что тренировался на протяжении этого лета, а когда поступило предложение от "драконов", принял его. "Если говорить о партнерах, то я знаю некоторых ребят, против которых доводилось играть. А выводы о команде можно будет сделать чуть позже. Я же буду на максимуме своих возможностей отдаваться клубу", - сказал Владимир Веремеенко.-0-