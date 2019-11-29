Владислав Гончаров и Олег Рябцев вышли в финал соревнований по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев вышли в финал соревнований по синхронным прыжкам на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации белорусский дуэт заработал оценку 96,11 балла и уверенно возглавил группу претендентов на золотые медали планетарного первенства. Следом за ними обосновались россияне Михаил Мельник и Сергей Азарян с 94,57 балла. Замыкают тройку сильнейших после промежуточного подведения итогов японцы Тасаки Кацуфуми и Мунетомо Джинга (93,39).

Еще одни представители Беларуси Артем Жук и Иван Литвинович, заняв четвертую позицию, выбыли из числа претендентов на награды. Виной тому условия отбора в финал, согласно которым в решающей стадии может выступить лишь одна пара от страны.

Не стал счастливым чемпионат мира в Токио для белорусских спортсменок. Валентина Богомолова и Ангелина Хотян стали в отборе 18-ми и завершили турнирный путь.-0-