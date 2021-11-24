Владислав Кодола помог "Северстали" обыграть ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Владислав Кодола помог "Северстали" из Череповца обыграть ЦСКА в домашнем матче чемпионата КХЛ. Встреча в Ледовом дворце города завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Череповца диктовала свои условия столичным "армейцам", которые, пропустив в каждом из периодов, были вынуждены признать поражение. Игрок сборной Беларуси Владислав Кодола оформил стартовое взятие ворот команды Сергея Федорова на 17-й минуте встречи. Отметим, что "сталевары" играли в большинстве после удаления Виктора Сведберга. Он отправился в бокс для штрафников за подножку. Помогли отличиться белорусскому форварду Робин Пресс и Николай Тимашов.

При второй результативной атаке на ворота москвичей Владислав Кодола отметился результативной передачей. Белорус продолжил комбинацию, начатую Ильей Хохловым, и отпасовал на автора гола Адама Лишку.

Словацкий хоккеист так же, как и в случае первого гола, реализовал большинство своей дружины. На сей раз ЦСКА было вынуждено играть в меньшинстве из-за нарушения игроками армейского клуба численного состава. Случилось это на 40-й минуте матча. Окончательный счет матча в третьем периоде установил Дмитрий Моисеев, которому ассистировал Давид Думбадзе на 57-й минуте игры.

Стоит отметить вклад в победу "рысей" вратаря хозяев льда Владислава Подъяпольского, который отразил 21 бросок хоккеистов ЦСКА и оформил шатаут.-0-