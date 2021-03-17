Владислав Третьяк вышел из состава Совета Международной федерации хоккея

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный в прошлом голкипер, а ныне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея (IIHF). Такая информация содержится на официальном сайте организации.

Решение было принято в связи с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"Федерация хоккея России всегда уважала решения международных спортивных властей и не желает оказывать дополнительное давление на своих давних партнеров из Международной федерации хоккея с шайбой. По этой причине я решил выйти из состава Совета IIHF. В то же время я продолжу работать над всесторонним развитием российского хоккея и укреплением его позиций на международной арене", - сказал Владислав Третьяк.

"Это грустный день для международного хоккея. Владислав Третьяк, личность с величайшими достижениями на льду и вне его, был вынужден покинуть Совет IIHF. Это свидетельствует о его характере и честности: он ушел в отставку, чтобы Совет IIHF не столкнулся с трудностями в связи с решением CAS и соблюдением требований WADA. Покинув Совет IIHF, Владислав Третьяк все равно останется важным членом нашей международной хоккейной семьи", - прокомментировал решение россиянина пресс-службе IIHF глава организации Рене Фазель.

После отставки Владислава Третьяка в составе Совета IIHF на текущий срок останется 12 членов с правом голоса. Следующие выборы в данную организацию пройдут на конгрессе Международной федерации хоккея, который намечен на осень 2021 года.

Напомним, что 17 декабря 2020 года CAS опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА. Cогласно ему, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях (Олимпийских, Паралимпийских играх, чемпионатах мира) под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, лица, являющиеся депутатами Госдумы Российской Федерации, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Также на это время на всех международных состязаниях запрещено использование российского национального гимна.-0-