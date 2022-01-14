Власти Австралии снова аннулировали визу Новака Джоковича

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские власти снова аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука.

По его решению, виза спортсмена была повторно аннулирована, и ему придется покинуть страну в ближайшее время. Кроме того, Новаку Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года. Также министр отметил, что, принимая решение о повторном аннулировании визы, он "тщательно изучил информацию, предоставленную министерством внутренних дел, Пограничной службой Австралии и самим Джоковичем". Юристы, представляющие сербского спортсмена, заявили, что намерены обратиться за судебным запретом, чтобы он мог остаться в стране на время разбирательства и принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти заявили, что намерены повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны, приняв соответствующее решение через неделю после судебного процесса.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет на кортах "Мельбурн Парка" с 17 по 30 января. В первом раунде Новак Джокович должен встретиться со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. Джокович девять раз выигрывал австралийское первенство, в том числе последние три года подряд.-0-