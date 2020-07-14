Власти Японии могут упростить въездной режим для участников Олимпиады

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии рассматривают возможность упрощения въездного режима для участников летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Японские власти учитывают вероятность того, что пандемия COVID-19 в полной мере не завершится к началу предстоящих Игр - 23 июля 2021 года, и с некоторыми странами у Японии все еще будет приостановлено сообщение. В этом случае руководство страны планирует допустить иностранных спортсменов даже если эпидемиологическая ситуация не будет соответствовать критериям японской стороны.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа, но в связи с пандемией коронавируса были перенесены на год - планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" будет сохранено.-0-