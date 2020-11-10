Вместо ЧМ по спортивной борьбе в Белграде пройдет индивидуальный Кубок мира-2020

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение сменить формат чемпионата мира в Белграде на индивидуальный Кубок мира, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента организации Михаила Мамиашвили.

Заседание бюро UWW с участием президента организации серба Ненада Лаловича прошло во вторник в формате онлайн.

"Мы проведем индивидуальный Кубок мира, сроки турнира те же, страна та же. Много стран отказались, это повлияло - недостаточно стран-участниц. Главным условием для проведения чемпионата мира было участие определенного количества стран, выступавших на прошлогоднем чемпионате мира, но отказались Океания, страны Латинской Америки, большое количество стран, где коммуникации закрыты", - прокомментировал решение Михаил Мамиашвили.

Таким образом, Кубок мира по спортивной борьбе пройдет в столице Сербии с 12 по 20 декабря.