Вместо юниорской серии Гран-при для белорусских фигуристов организуют дополнительные соревнования

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После отмены юниорской серии Гран-при белорусские фигуристы без соревнований не останутся. Для них будут организованы старты с участием иностранных фигуристов, прокомментировал БЕЛТА ситуацию председатель директората по фигурному катанию на коньках Белорусского союза конькобежцев Юрий Тишков.

Турниры юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменены Решение было принято из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса. Еще один фактор, заставивший пойти на такой шаг, - санитарные и медицинские меры, которые могут стать непосильными для организаторов турниров.

"Мы до последнего надеялись, что ISU (Международный союз конькобежцев. - Прим. БЕЛТА) сохранит турниры юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Спортсмены заранее начали тренировки к стартам, которые должны были стать одним из важнейших этапов подготовки к отбору на Игры-2022. Главный тренер национальной команды, известный фигурист и победитель Олимпийских игр в парном катании россиянин Олег Васильев с начала июня приехал в Беларусь и приступил к работе с подопечными на сборах. Однако не все страны были готовы принимать масштабные турниры на своей территории. Кроме того, некоторые из них были не готовы открыть границы для спортсменов. На случай такого развития событий подстраховались: организуем для белорусских фигуристов дополнительные соревнования, в том числе и с участием иностранных спортсменов. Их приезд позволит не вариться нашим спортсменам в собственном соку, а ориентироваться на международный уровень", - отметил он.

Также Юрий Тишков отметил, что решение по другим стартам под эгидой ISU будет принято в начале августа. Это позволит более детально говорить о перспективах белорусов в контексте олимпийского отбора.

"Картина будет более полной, и мы сможем более предметно говорить об ожиданиях от чемпионата мира - 2021, по итогам которого должен проводиться отбор на главные старты четырехлетия. В нынешнем сезоне планетарное первенство, где распределяются квоты на аналогичный турнир следующего года, не проводилось. Если квоты останутся прежними, то белорусы могут попытаться завоевать олимпийские лицензии в каждом из четырех видов программы", - рассказал Юрий Тишков.

"У нас очень сильные спортсменки в женском одиночном катании: Виктория Сафонова и Милана Ромашова. У мужчин заявил о себе парень из России Константин Милюков. Конкурируют с ним Александр Лебедев и Евгений Пузанов. У нас есть спортивная пара, которая уже год тренируется в Минске. Их уровень достаточно высокий, чтобы бороться за попадание на Игры. Не очень готов сейчас поручиться за танцевальный дуэт, который сформировался совсем недавно. Как только увидим их в деле, тогда сможем порассуждать об их возможностях на международном уровне. Наши фигуристы долгие годы не были представлены на главных стартах четырехлетия, поэтому даже одна лицензия будет шагом вперед. Но нам бы хотелось добиться максимально возможного результата, и команда готовится именно с прицелом на это", - добавил председатель профильного директората Белорусского союза конькобежцев.

Количество участников в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх ограничено квотами МОК. К состязаниям допускаются по 30 представителей одиночного катания в стартах мужчин и женщин, 20 спортивных и 24 танцевальные пары. Большая часть спортсменов отберется на Игры по результатам чемпионата мира в Стокгольме (Швеция) в предолимпийском сезоне-2021. Оставшиеся квоты будут распределены на сентябрьском международном турнире в Оберсдорфе (Германия). Последний раз белорусы в фигурном катании были представлены на главном старте четырехлетия на Играх-2006 в Турине.-0-