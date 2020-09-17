Внеочередная отчетно-выборная конференция БФЛА состоится 24 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики состоится 24 сентября. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"Решением президиума созваны внеочередные собрания областных, Минской городской организаций ОО "Белорусская федерация легкой атлетики". На 24 сентября созвана внеочередная конференция БФЛА. Установлена норма представительства и порядок избрания делегатов конференции", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что основной вопрос, который предстоит рассмотреть участникам конференции, - выборы председателя ОО "Белорусская федерация легкой атлетики".

Ныне пост руководителя БФЛА занимает Вадим Девятовский, полномочия которого истекают в 2022 году.-0-