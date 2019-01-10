Во время II Европейских игр спортсмены смогут бесплатно получать лекарства

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время II Европейских игр в Минске спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне, смогут бесплатно получать необходимые лекарства. Об этом сообщил сегодня журналистам на республиканском обучающем семинаре "Вопросы медицинского и антидопингового обеспечения II Европейских игр 2019 года" первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На спортивных объектах и в местах проживания атлетов впервые будет налажена работа отдельных поликлиник. Например, в Олимпийской деревне спортсмены бесплатно смогут получить необходимые лекарства", - сказал Дмитрий Пиневич.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что медицинское и антидопинговое обеспечение является одним из основных функциональных направлений в подготовке к II Европейским играм. "У нас будут работать независимые обозреватели Всемирного антидопингового агентства, которые подали запрос на возможность жить в Олимпийской деревне. Все это делается для того, чтобы быть в гуще событий и осуществлять антидопинговый контроль", - сказал он.

Планируется, что каждый четвертый спортсмен будет проверен на наличие допинга в организме. Число проб превысит 1 тыс.

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Участие в них примут более 4 тыс. атлетов из 50 стран. Будет разыграно 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм в Токио.-0-

Фото Андрея Покумейко