Во второй день ЧМ в Дохе белорусские легкоатлеты выступят в трех видах программы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, среди участников которого и 30 белорусских атлетов. Во второй день турнира они выступят в трех видах программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из-за изнуряющей жары организаторы планетарного первенства отказались от утренних сессий, поэтому соревнования начинаются вечером.

В 19.25 начнутся финальные состязания в метании молота у женщин. В этой стадии соревнований выступят две белоруски, Анна Малыщик и Елена Соболева.

По итогам квалификации у Анны 8-й промежуточный результат - 72 м 59 см. Елена в лучшей из трех попыток отправила снаряд на 71 м 52 см. Это ее лучший результат в сезоне и 11-е место среди 12 метательниц, выполнивших квалификационный норматив.

Тройку лидеров составили американка Деанна Прайс (73 м 77 см), молдавская спортсменка Залина Петривская записала на свой счет 73 м 40 см, а полька Йоанна Федоров - 73 м 39 см.

На 23.30 назначены старты ходоков на дистанцию 50 км. В стартах мужчин Беларусь представит Дмитрий Дюбин, в стартах женщин - Анастасия Яцевич и Надежда Дорожук.

Первый комплект наград планетарного первенства нашел своих обладателей в женском марафоне. Лучшая из белорусок Ольга Мазуренок финишировала пятой, преодолев дистанцию за 2 часа 36 минут 21 секунду. Анастасия Иванова - 17-я (2 ч. 48 мин. 41 сек), у Светланы Куделич - 32-е место (2 ч. 50 мин. 31 сек).-0-