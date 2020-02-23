Водитель ледозаливочной машины помог "Каролине" победить в матче НХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Торонто" проиграла "Каролине" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В воротах победителей стоял водитель ледозаливочной машины, сообщает ТАСС.

Матч в воротах "Каролины" начинал Джеймс Раймер, однако в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Но и он не смог доиграть встречу до конца из-за повреждения, полученного в середине второго периода. Поскольку в заявке на матч могут находиться только два голкипера, "Каролине" пришлось прибегнуть к помощи так называемого чрезвычайного вратаря, которым стал местный сотрудник арены - 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс. Он появился на площадке при счете 3:1 в пользу "Каролины", пропустил две шайбы и отразил восемь бросков. В итоге команда одержала победу.

Эйрс никогда до этого не играл на профессиональном уровне, на его счету восемь встреч в одной из любительских лиг в 2014-2015 годы. Он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ. Рекорд принадлежит Лестеру Патрику - 43 года 80 дней (дебют - 20 марта 1927 года).

"Это просто потрясающе, очевидно, что это лучший момент в моей жизни, - сказал Эйрс. - На самом деле я получил много текстовых сообщений, в которых говорилось "выходи", и тут же в комнату кто-то зашел и сказал: "Одевайся, ты идешь на лед". Я был немного шокирован, но мне это понравилось".

"Второй период был немного волнительным, но в перерыве я сказал парням, что как только мы выйдем на заключительный отрезок, успокоюсь и буду готов выиграть матч, - продолжил Эйрс. - Парни были великолепны. На самом деле, перед выходом на лед один из хоккеистов мне сказал: "Просто повеселись, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб". Это меня устроило, и в итоге все прошло просто здорово".-0-