Воднолыжники Бердникова, Шпак и Стрельцова представят Беларусь на Всемирных пляжных играх в Катаре

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры сборной Беларуси по водным лыжам Наталья Бердникова, Степан Шпак и Анна Стрельцова представят Беларусь на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В национальной сборной Беларуси отметили, что запасной выступит Александра Данишевская. Одним из главных стартов для белорусских воднолыжников станет домашний чемпионат Европы, который 6-8 сентября примет Республиканский центр олимпийской подготовки по водным лыжам в Волчковичах.

Всемирные пляжные игры пройдут в Дохе с 12 по 16 октября. Медали будут разыгрываться в 14 дисциплинах: пляжных гандболе, футболе, теннисе, волейболе и борьбе, а также в баскетболе 3х3, акватлоне, корфболе, вейкборде, водных лыжах, скейтборде, плавании на открытой воде, ката (карате) и боулдеринге (вид скалолазания). В соревнованиях примут участие более 1240 атлетов.-0-