Волейболист сборной Хорватии Иван Раич стал игроком солигорского "Шахтера"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров волейбольной сборной Хорватии Иван Раич, играющий на позиции диагонального, пополнил состав солигорского "Шахтера", сообщили БЕЛТА в пресс-службе многократных чемпионов Беларуси.

Соглашение хорватского волейболиста с белорусским клубом подписано до конца соревновательного года. Как отметили в тренерском штабе "горняков", игрок призван усилить нападение команды с учетом предстоящих важных игр по ходу сезона. В "Шахтере" хорват будет выступать под 11-м номером.

В составе сборной Хорватии диагональный был серебряным призером Евролиги (2013), став лучшим бомбардиром турнира. В клубной карьере Ивана Раича выступления за команды Хорватии, Греции, Черногории, Франции, Италии, Турции, Бельгии и Румынии.-0-